CRONACA
17 Febbraio 2026 - 10.16

Veneto – Cade dalla giostra: giovane in ospedale dopo un volo di 4 metri

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Poteva essere una tragedia, ieri sera, in un luna park di Castelfranco Veneto quando, in piazza Giorgione, verso le 19, una ragazzina di 15 anni è caduta dalla giostra Shuttle facendo un volo di 4 metri. Pare che si sia sganciata la cintura di sicurezza e che la ragazza sia caduta nella piattaforma di uscita della giostra. Se l’è cavata con un traume cranico e ferite a una gamba e tanta, tanta paura.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Cade dalla giostra: giovane in ospedale dopo un volo di 4 metri | TViWeb Veneto - Cade dalla giostra: giovane in ospedale dopo un volo di 4 metri | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy