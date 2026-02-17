Veneto – Cade dalla giostra: giovane in ospedale dopo un volo di 4 metri

Poteva essere una tragedia, ieri sera, in un luna park di Castelfranco Veneto quando, in piazza Giorgione, verso le 19, una ragazzina di 15 anni è caduta dalla giostra Shuttle facendo un volo di 4 metri. Pare che si sia sganciata la cintura di sicurezza e che la ragazza sia caduta nella piattaforma di uscita della giostra. Se l’è cavata con un traume cranico e ferite a una gamba e tanta, tanta paura.