VENETO – Buttano termocoperta a fuoco fuori dalla finestra: incendiate auto e pompeiana

Lunedì mattina, alle 4:45, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Papa Luciani a San Donà di Piave per l’incendio di una pompeiana e di un’auto, innescato da una termocoperta gettata fuori dall’abitazione dopo aver preso fuoco: nessuna persona è rimasta ferita. Le fiamme si sono subito propagate alla copertura della struttura in legno e l’auto. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno spento con la schiuma il manufatto e l’auto, evitando il coinvolgimento dell’abitazione. Annerita in parte la facciata della villetta. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento, bonifica e messa in sicurezza del posto sono terminate alle 8:00.