VENETO – Bimbo di San Bonifacio caduto dalla seggiovia: ci sono 6 indagati

A seguito dell’incidente avvenuto la scorsa domenica, in cui un bambino è caduto dalla seggiovia delle Melette di Gallio (Vicenza), la Procura di Vicenza ha avviato un’indagine coinvolgendo sei persone.

Il pubblico ministero Elena Pinna coordina le indagini. Il bambino coinvolto nell’incidente, un ragazzo di 6 anni di San Bonifacio (Verona), ha riportato ferite. È un passo necessario da parte della procura, il cui compito è ricostruire gli avvenimenti e accertare eventuali responsabilità legate all’accaduto.

Secondo le ricostruzioni, il giovane sciatore era salito sulla seggiovia insieme a un compagno, il quale è già stato interrogato dagli investigatori. Sarà fondamentale comprendere se la sbarra di sicurezza, regolarmente abbassata come dichiarato dal gestore, sia stata alzata durante il percorso o se sia stata manomessa. Il bambino, dopo aver superato il primo pilastro a poche decine di metri dalla partenza, è scivolato rimanendo in bilico con il suo accompagnatore, che lo ha trattenuto per alcuni istanti prima di perderne la presa, causando la caduta sulla strada sottostante, non protetta da una rete. Le indagini sono affidate ai Carabinieri di Asiago (Vicenza). Nel frattempo, le condizioni del bambino, che ha riportato diverse fratture, stanno migliorando.