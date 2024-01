VENETO – Bimba di 5 anni muore. Pomeriggio al cinema poi la febbre

Una bambina di 5 anni, Angela Gobbo residente a Veggiano è morta, dopo aver passato il pomeriggio al cinema con un’amichetta e i genitori con i genitori. La piccola non aveva patologie pregresse ed è morta nel reparto di Terapia intensiva pediatrica di Padova, dopo due giorni in cui i medici hanno tentato di salvarle la vita. Dopo capodanno e un pomeriggio al cinema, ha iniziato ad avvertire sintomi influenzali con febbre e brividi. Il pronto soccorso pediatrico, consultato dalla famiglia, ha consigliato di portare la bambina in ospedale per una visita. La situazione è peggiorata rapidamente, e nonostante i tentativi di stabilizzazione, quattro virus oscuri hanno colpito Beatrice Angela in modo irreparabile.

I genitori, distrutti dal dolore, hanno acconsentito all’espianto degli organi, ma gli esami clinici hanno confermato che i virus hanno danneggiato irreparabilmente tutti gli organi della bambina. Il 4 gennaio, alle 12:45, è stato dichiarato il suo decesso.