VENETO – Bambini uccidono coniglietti ad una festa aizzati da genitori: scatta la denuncia

Il fatto risale allo scorso mese di giugno. Ad una festa a Bovolone (Verona) uno degli organizzatori ha portato due coniglietti, rinchiusi in una gabbia. I bambini presenti alla festa hanno preso a calci la gabbietta e poi, dopo aver estratto i conigli li hanno presi a calci uccidendoli, mentre i genitori guardavano e, sembra, qualcuno li aizzasse. Un genitore è stato denunciato proprio per questo, considerando che i bambini non possono essere denunciati.

L’episodio non è sfuggito alla LNDC Animal Protection, promotrice di un’azione di protesta al parco di Bovolone.

«Un episodio gravissimo che getta un’ombra pericolosa sulle generazioni future, che evidentemente non stanno ricevendo un’educazione adeguata – dichiara Piera Rosati, presidente di Lndc Animal Protection – Solo uno dei genitori si è opposto a quello che stava avvenendo e ha provveduto a denunciare il fatto, mentre gli altri hanno giustificato il comportamento dicendo che “i bambini dovranno pur giocare”. Come si può pensare che questi bambini capiscano la differenza tra il bene e il male se massacrare un inerme coniglio è considerato dai loro stessi genitori un semplice gioco? L’educazione dei bambini al rispetto degli animali è un investimento nella creazione di una società più compassionevole e responsabile. Insegnare ai bambini l’empatia e il rispetto li aiuta a comprendere la complessità delle relazioni con gli animali e anche tra gli umani. Questo processo non solo aiuta a preservare il benessere degli animali, ma insegna ai bambini valori universali di rispetto, gentilezza e comprensione, creando così un mondo migliore per tutti».