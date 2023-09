VENETO – Auto si schianta contro una parete di roccia: muore una donna

SEGUSINO, AUTO CONTRO LA PARETE DI ROCCIA DELLA STRADA: DECEDUTA UNA DONNA

La notte scorsa, alle 23:00 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Europa a Segusino (TV) alla fine del ponte di Fener per un’auto finita contro la parete di roccia che delimita la strada: deceduta la conducente. I pompieri arrivati dal distaccamento di Feltre, hanno messo in sicurezza la Volkswagen Maggiolino ed estratto la conducente. Purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte della conducente 48enne di Caerano San Marco. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo le ora 1.