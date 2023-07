VENETO – Auto fuoristrada: 3 feriti (FOTO)

Lunedì sera, poco dopo le 22:00, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 247 in Via Roneghetto a Lozzo Atestino per un’auto finita rovesciata fuoristrada in un campo agricolo dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito insieme con altri due passeggeri. I pompieri accorsi da Este, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratta dall’auto una persona rimata incastrata, che è stata presa in cura dal personale del Suem per essere trasferito in ospedale, come anche un altro ferito. Uno dei feriti assistito sul posto dai sanitari. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.