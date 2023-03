VENETO – Auto fuori strada si ribalta: 1 ferito (FOTO)

Intervento dei vigili del fuoco stamattina intorno alle 8 per la fuoriuscita autonoma di una Fiat Panda in via Vittorio Emanuele III, a Sant’Elena di Este (PD): ferito il conducente.

La squadra giunta dal distaccamento di Este dopo aver messo in sicurezza l’auto, ha operato con il divaricatore e le cesoie per aprire un varco nella macchina ribaltata su un fianco ed estrarre l’autista che è stato poi affidato alle cure del personale sanitario del 118.

L’intervento dei vigili del fuoco per ripristinare la sicurezza nell’area è terminato alle 09:40.