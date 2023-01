VENETO – Auto finisce in una scarpata: due feriti

Poco dopo le 11:00 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 348 nel comune di Quero Vas (Belluno) per la fuoriuscita autonoma di un’auto finita fuoristrada in una scarpata sotto il piano stradale: due persone ferite. I pompieri arrivati da Feltre e con i volontari del basso feltrino e l’autogrù del Comando di Treviso, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre i due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem. Le quadre hanno provveduto al recupero dell’auto portata via dal soccorso stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 14:00.