VENETO – Auto finisce in un dirupo: muore una donna (FOTO)

Alle 10, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti su una stradina privata di fianco la SP 251 all’altezza del km 130+800 in Via Pianaz a Zoldo Alto (BL), per un’auto che mentre stava percorrendo la via in salita, probabilmente per il fondo ghiacciato è scivolata in un piccolo dirupo a bordo strada. Deceduta la passeggera, illeso il marito conducente. I vigili del fuoco arrivati da Belluno e con il personale volontario di Zoldo Alto, hanno estratto la donna, mentre l’autista era riuscito a venire fuori autonomamente. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto constatare la morte della donna 71enne del posto. I vigili del fuoco hanno provveduto con l’autogrù al recupero dell’auto. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo le 14:00.