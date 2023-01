VENETO – Auto finisce in un canale: tre giovani perdono la vita

Da poco prima delle 17:00, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via SP7b Via Battello Zerpano a Veronella (VR) per un’auto finita rovesciata dentro un canale d’acqua: decedute tre persone di giovane età e una ferita. L’auto per cause in corso di accertamento è finita nel corso d’acqua, 10 metri circa più in basso rispetto al piano stradale. I pompieri arrivati da Caldiero, Lonigo e Verona con l’autogrù, hanno estratto dall’auto rovesciata le persone rimaste incastrate nell’auto, purtroppo per tre di loro il medico del SUEM ha dovuto dichiarane la morte. Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasferito in ospedale. I vigili del fuoco stanno ora operando per il recupero delle salme e dell’auto.