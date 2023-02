VENETO – Auto contro semaforo: 1 ferito (FOTO)

La notte scorsa, poco prima delle 1, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Alemagna in località Pezie al km 101+500 a Cortina d’Ampezzo per un’auto finita contro palo semaforico, dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito.I pompieri accorsi dal locale distaccamento con due automezzi, hanno messo in sicurezza la Fiat Panda ibrida, il palo e l’impianto semaforico, mentre l’autista è stato assistito dal personale sanitario del 118.I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 2:30.