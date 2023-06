VENETO – Auto contro camion: estratto autista dell’auto finita nel fossato (FOTO)

Intervento dei vigili del fuoco alle 9 di stamattina, per un incidente stradale tra un’autovettura ed un mezzo pesante, sulla SR 104 nel comune di Correzzola (PD): ferito l’autista della macchina finita nel fossato. Al lavoro la squadra di Piove di Sacco, con il supporto dell’autogru della centrale, che ha estratto l’autista dalle lamiere ed affidato al personale sanitario che dopo le prime cure, lo ha elitrasportato in ospedale.Nessun problema per il conducente del mezzo pesante, che trasportava terra, ribaltatosi sulla carreggiata.