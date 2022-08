VENETO – Attenzione ai treni: in corso potenziamento linea Milano-Venezia

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Trenitalia informa che da lunedì 1° agosto a sabato 10 settembre, lavori di potenziamento infrastrutturale tra Milano e Venezia.

Variazioni per alcuni treni Regionali della relazione Venezia Santa Lucia – Verona Porta Nuova con la possibile cancellazione della fermata di Lonigo.

Predisposto nei giorni festivi il servizio sostitutivo con bus.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto di bici e di animali di grossa taglia.

I canali di vendita di Trenitalia sono aggiornati.