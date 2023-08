VENETO – Anziana disorientata trovata dietro una siepe

GUARDA VENETA, SIGNORA DISORIENTATA RITROVATA DAI VIGILI DEL FUOCO

Poco dopo le 16:00 di ieri, il personale della prima partenza dei vigili del fuoco di Rovigo hanno ritrovato in un fossato una signora di cui non si avevano più notizie dalla mattina. La donna si era allontanata da casa da Guarda Veneta (RO) per fare una passeggiata non facendo più ritorno. Dopo l’allarme del marito sono scattate le ricerche dei vigili del fuoco, anche con l’utilizzo dell’elicottero Drago 149 decollato da Venezia, mentre erano in arrivo anche le squadre dei cinofili. Nel frattempo il personale di Rovigo che avevano iniziato le ricerche percorrendo a piedi le zone frequentata dell’anziana, l’hanno rinvenuta in un fossato dietro a una siepe in stato di disorientamento. La donna, comunque reattiva, è stata assistita dal personale dei vigili del fuoco, fino all’intervento dei sanitari del 118, che l’hanno presa in cura per trasferirla in ospedale.