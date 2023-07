VENETO – Alpinista fa un volo di 15 metri e sbatte la testa: recuperato dal Soccorso Alpino

Questa mattina l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto sul primo tiro dello Spigolo dell’Agner, per un alpinista che si era infortunato dopo essere caduto per una quindicina di metri e avere sbattuto contro la parete. Il 51enne tedesco, che aveva riportato un sospetto trauma alla testa, è stato recuperato con un verricello di 15 metri e trasportato all’ospedale di Belluno. Il compagno di cordata è rientrato a valle con un ex soccorritore di Agordo che si trovava sul posto e ha dato le indicazioni alla Centrale operativa.