VENETO – Agricoltore muore travolto dal trattore

Grave incidente sul lavoro a Soave alle 13 di giovedì 31 agosto. Un uomo di 70anni, S.V., residente ad Albaredo d’Adige, è rimasto schiacciato dal proprio trattore nelle campagne di Monte Baiolo, in territorio di Soave. Inutili i soccorsi del Suem 118 e dei vigili del fuoco accorsi con 3 mezzi. L’uomo, in base alle prime informazioni stava sfalciando l’erba del proprio vigneto quando ha perso il controllo del mezzo, un Landini 5500 che si è rovesciato rotolando giù per una scarpata e schiacciandolo. Sul posto anche i carabinieri e lo Spisal