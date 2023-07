VENETO – A fuoco semirimorchio in tangenziale, autista lo stacca in tempo

PADOVA, INCENDIO SEMIRIMORCHIO IN TANGENZIALE

Alle 6:15, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la tangenziale Est a Padova all’altezza dell’uscita 11 per l’incendio del semirimorchio di un autoarticolato, fiamme divampate probabilmente per il blocco delle ganasce dei freni. L’autista accortosi del fumo, si è fermato, ha dato l’allarme, riuscendo a staccare la motrice. I vigili del fuoco arrivati dalla centrale con autopompa, un’autobotte e 7 operatori, sono riusciti a spegnere le fiamme delle ruote riuscendo a limitare i danni. Sul posto la polizia locale. Le operazioni di spegnimento e raffreddamento sono terminate dopo circa un’ora e mezza.