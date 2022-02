VENETO – 81enne ai domiciliari trovata morta in casa dai carabinieri

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

A Mestre, una donna di 81 anni, G.S., in passato resasi colpevole di aver colpito alla testa con un martello sua figlia A.S., 56 anni, è stata trovata morta nella sua dimora durante la visita dei carabinieri per il rispetto della misura dei domiciliari.

Nel controllo dei giorni scorsi, i militari sono andati a casa della signora che però non ha né aperto né risposto. Con il dubbio che si fosse sentita male, i carabinieri hanno aperto la porta trovando G.S. priva di vita con diverse ferite sul corpo. Le ferite farebbero pensare ad un suicidio, forse dovuto al senso di colpa per l’aggressione alla figlia. Le verifiche dell’autopsia chiariranno molto.

L’anziana era finita ai domiciliari poco tempo fa: lei e la figlia avevano convissuto durante il Covid, una convivenza diventata difficile a causa dello smart working dell’impiegata e del continuo restare perennemente a contatto.