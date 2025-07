Veneto – 3,5 kg di cocaina nascosta in borsa e in un negozio: arrestata una donna

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La Polizia di Stato di Venezia ha arrestato in flagranza una cittadina straniera trovata in possesso di circa 3,5 chilogrammi di cocaina. La droga, suddivisa in tre panetti, è stata scoperta durante un controllo effettuato dagli agenti della squadra Volanti nei pressi del centro città.

I poliziotti, al termine del turno di servizio, hanno notato una donna che presentava una forte somiglianza con una nota borseggiatrice e hanno deciso di procedere alla sua identificazione. Durante il controllo, la donna è stata trovata con i tre panetti di stupefacente nascosti all’interno della borsa. Il valore stimato della cocaina si aggira intorno ai 300mila euro.

A seguito delle dichiarazioni fornite dalla sospettata, gli agenti hanno proceduto con la perquisizione di un’attività commerciale situata nel centro di Mestre, dove la donna ha dichiarato di lavorare. All’interno dei locali sono stati rinvenuti ulteriori 30 grammi di cocaina, per un valore di circa 3mila euro, oltre a 10mila euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio.

La donna è stata arrestata e condotta nella Casa di reclusione femminile della Giudecca, a Venezia, in attesa dell’udienza di convalida del fermo.