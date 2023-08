VENETO – 29enne perde l’orientamento in montagna: recuperato dopo ore dal Soccorso Alpino

San Gregorio nelle Alpi (BL), 28 – 08- 23

Ieri sera verso le 20.30 il Soccorso alpino di Feltre è stato allertato per un escursionista attardatosi, ormai quasi buio, che aveva smarrito la traccia del sentiero sul giro ad anello del Pizzocco. Il 29enne di Ponte nelle Alpi (BL) era partito dopo pranzo da località Roncoi per la lunga camminata, ma, arrivato sulla Piana di Cimia aveva perso l’orientamento. In contatto telefonico, dopo aver capito il punto in cui si trovava, i soccorritori avevano cercato di reindirizzarlo sul tracciato. Una squadra è quindi partita per andargli incontro verso Forcella Introgos, seguita da una seconda in supporto. Verso le 22.30 i soccorritori hanno incrociato il ragazzo che, ascoltando i suggerimenti, era riuscito a ritrovare il sentiero e si era abbassato di quota, e lo hanno guidato a valle fino al parcheggio. L’intervento si è concluso verso mezzanotte e venti.