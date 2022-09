VENETO – 18enne muore durante uno stage in azienda

Tragico incidente nel Veneziano. Un ragazzo di 18 anni che stava frequentando uno stage nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, che doveva garantirgli dei crediti formativi ha perso la vita.

Si tratta di uno studente di Ceggia in provincia di Venezia, Giuliano De Seta, che frequentava la classe quinta di un istituto tecnico di Portogruaro ha perso la vita nell’azienda BC Service, specializzata nella produzione di stampi per materie plastiche, a Noventa di Piave, sempre nel Veneziano, poco distante da casa sua. L’incidente attorno alle 17. Il ragazzo stava lavorando ad un macchinario quando una lastra si sarebbe staccata finendogli addosso e schiacciandolo. A nulla sono valsi i soccorsi dei colleghi e dei sanitari del Suem che l’hanno trasportato in ospedale. Sul posto i tecnici dello Spisal e i carabinieri, che dovranno stabilire l’esatta dimanica dell’incidente ed eventuali responsabilità. Una tragedia che si ripete. Nel gennaio del 2021 perse la vita il 18enne Lorenzo Parelli in Friuli, schiacciato da una putrella, sempre durante uno stage di alternanza scuola lavoro.