VENETO – 13 soccorritori salvano coppia investita dal maltempo in montagna

Ieri sera, poco prima delle 23, le squadre del Soccorso alpino della Val Comelico e della Guardia di finanza di Auronzo sono partite in direzione dell’attacco della Ferrata Roghel, dove si trovava una coppia di escursionisti ungheresi in difficoltà. I due erano stati investiti dal maltempo nel tragitto e avevano trovato un riparo di fortuna per lasciare passare il forte temporale. Attardatisi, perso l’orientamento e un po’ spaventati, arrivati all’uscita del tratto attrezzato, nel ripido canale che dà verso il Comelico, avevano chiesto aiuto. Tredici soccorritori li hanno raggiunti a circa 2.400 metri di quota, la coppia era collaborativa, e li hanno accompagnati fino al Rifugio Berti, dove hanno passato la notte. L’intervento si è concluso passate le due.