Valanga sulla Maiella, coinvolti alcuni scialpinisti veronesi

Si è concluso nel tardo pomeriggio un lungo e complesso intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sul versante pescarese della Maiella, lungo la Rava della Vespa, per soccorrere quattro scialpinisti delle province di Brescia e Verona rimasti coinvolti in una valanga durante una salita nel territorio comunale di Sant’Eufemia a Maiella. Tre sono illesi, mentre il quarto, un 37enne del Bresciano, ha riportato un trauma a una caviglia. L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 11:30.In un primo momento era stato attivato l’elisoccorso, ma il tentativo di avvicinamento è stato annullato a causa delle difficili condizioni meteorologiche presenti in quota. Sono quindi partite le squadre di terra del Soccorso Alpino, con il supporto dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Pescara.

I soccorritori hanno affrontato 800 metri di dislivello positivo. Una prima squadra veloce ha raggiunto gli scialpinisti nel più breve tempo possibile per valutare le condizioni sanitarie del gruppo e scongiurare possibili evoluzioni di ipotermia, mentre una seconda squadra ha seguito con ulteriore personale e materiale tecnico-sanitario necessario alla gestione dell’intervento. Nel corso dell’operazione le condizioni meteorologiche sono ulteriormente peggiorate, rendendo impossibile anche un secondo tentativo di intervento con l’elisoccorso. Il ferito è stato stabilizzato e poi trasportato su una barella sked per la discesa a valle, mentre gli altri tre, in grado di muoversi autonomamente, sono stati accompagnati dai tecnici del Cnsas. Una volta raggiunta la strada, il 37enne è stato affidato alle cure del 118. ANSA VENETO