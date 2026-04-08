Valanga in montagna. Dopo tre giorni in ospedale, lo scialpinista vicentino Cesare Zilio perde la vita

Bassano del Grappa – Si è spento mercoledì 8 aprile Cesare Zilio, 36 anni, architetto e scialpinista residente a Bassano, travolto da una valanga la mattina di domenica 5 aprile in Val di Vizze, nei pressi di Cima Grava, tra Vipiteno e il confine con l’Austria.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11, mentre Zilio risaliva il pendio con le pelli sotto gli sci per poi affrontare la discesa panoramica. La slavina, generata probabilmente dalle elevate temperature registrate nei giorni precedenti, si è staccata lungo un fronte di circa 200 metri per 800 metri di lunghezza, travolgendo completamente lo scialpinista.

Sul posto è scattato subito l’allarme: un cacciatore presente su un altro versante ha dato notizia dell’accaduto. Sono intervenuti i soccorsi del CNSAS di Vipiteno, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del Bergrettungsdienst di Sterzing, con il supporto di due elicotteri, l’Aiut Alpin Dolomites e l’elisoccorso altoatesino. Zilio è stato localizzato grazie all’Artva, estratto dalla neve a una profondità di un metro e mezzo e rianimato sul posto, ma le sue condizioni erano gravissime a causa dell’ipotermia e dell’arresto cardiaco.

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Bolzano, le sue condizioni sono rimaste critiche. Dopo tre giorni di ricovero in terapia intensiva, mercoledì 8 aprile il cuore del 36enne ha smesso di battere, lasciando nello sconforto le comunità di Bassano del Grappa, dove esercitava come libero professionista, e di Borso del Grappa, dove risiedevano i genitori.

Cesare Zilio era noto per la sua passione per l’alpinismo e la montagna, e la tragedia si è consumata proprio durante la domenica di Pasqua, trasformando una normale escursione in una vicenda drammatica. La data e il luogo dei funerali saranno comunicati nelle prossime ore.