Montagna veneta: valanga di grandi dimensioni

Falcade – Una valanga di notevoli dimensioni si è staccata nella mattinata di oggi, 8 aprile, lungo il versante est del Monte Mulaz. Nonostante l’imponente distacco, le verifiche effettuate dai soccorritori hanno escluso il coinvolgimento di persone.

L’allarme è scattato attorno alle 11.30, quando uno sciatore giunto in zona ha segnalato la presenza della slavina alla Centrale del 118. Immediato l’intervento dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha trasportato sul posto un’unità cinofila specializzata nella ricerca in valanga.

Una volta raggiunta l’area indicata, il tecnico di elisoccorso, il conduttore e il cane hanno avviato le operazioni di bonifica da terra utilizzando dispositivi Artva e Recco, mentre l’elicottero ha sorvolato la zona per una ricognizione dall’alto con strumentazione dedicata. Parallelamente sono stati attivati anche il Soccorso alpino della Val Biois e la Guardia di finanza.

Le operazioni si sono concluse intorno alle 13.30: non sono emersi segnali riconducibili alla presenza di persone travolte. Considerato il rischio di ulteriori distacchi, i controlli sono stati comunque approfonditi anche a valle, con i soccorritori impegnati a verificare i parcheggi e gli accessi ai sentieri per accertare eventuali presenze.

L’intervento si è quindi chiuso con esito negativo, senza persone coinvolte.