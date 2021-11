“Vado a funghi”, 80enne ritrovato senza vita

È stato ritrovato sopra l’abitato di Marziai, da alcuni boscaioli di passaggio, il corpo senza vita di Angelo Gallina, l’ottantenne di Trevignano (Tv), allontanatosi martedì mattina a bordo della sua 500 per andare a funghi e mai più rientrato. L’anziano era ruzzolato per una cinquantina di metri da una scarpata finendo in una strada sterrata dove è stato rinvenuto dagli uomini che stavano transitando e hanno avvisato le forze dell’ordine attorno alle 7. Su allerta del 118, il Soccorso alpino di Feltre ha provveduto al recupero della salma, trasportata al carro funebre. Sul posto la Polizia della Questura di Belluno assieme alla scientifica e i Carabinieri di Cornuda. La macchina dell’anziano era invece parcheggiata nei pressi di Malga Mariech.Nel rientro, il Soccorso alpino di Feltre è inoltre intervenuto a Zermen di Feltre, per una settantenne del posto che, a funghi assieme al marito, era scivolata su un ripido pendio. Prestate le prime cure, la donna è stata imbarellata, trasportata per 300 metri alla jeep a da lì all’ospedale.