Vaccino obbligatorio per gli over 50: in arrivo multa per 27mila vicentini

Sono circa 27 mila i vicentino con più di 50 anni non ancora sottoposti alla vaccinazione anti covid che riceveranno nei prossimi giorni una multa di 100 euro, direttamente recapitata a casa dall’Agenzia delle Entrate. Hanno tempo fino ad oggi, dopodiché, dal 1° febbraio, vige l’obbligo vaccinale.

Non vi sono conseguenze penali per chi non si vaccina. Il rischio è quello di un pignoramento in caso di mancato pagamento. Quindi ci potrà essere il blocco del conto corrente nei limiti del valore della multa o del quinto dello stipendio o della pensione. La multa può essere contestata entro 10 giorni, si potrà inviare all’Ulss di competenza e all’Agenzia delle Entrate un certificato di esenzione o motivare le ragioni della mancata vaccinazione. L’Ulss valuterà caso per caso se il soggetto è effettivamente da sanzionare.