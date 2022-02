False vaccinazioni nel Vicentino: 3 arrestati fra cui 2 medici, 14 persone indagate. “In centinaia bussavano alla loro porta per ottenere il Green Pass”

Avrebbero allestito un vero e proprio sistema di false vaccinazioni, rivolto a centinaia di persone, moltissime impiegate nel settore sanitario. Al loro studio, avrebbero bussato non solo dal Vicentino ma anche da fuori provincia e fuori regione. Chi voleva effettuare una falsa vaccinazione pagava anche 50 euro oppure lasciava dei regali (per esempio vino).

Stamane sono stati arrestati su ordinanza del GIP di Vicenza su richiesta della Procura il medico Daniela Grillone Tecioiu (con studio a Vicenza ma residente a Creazzo), il compagno Andrea Giacoppo e un secondo medico, Erich Volker Goepel, per reati continuati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e peculato. I tre sono stati posti agli arresti domiciliari. Gli estremi della vicenda sono stati illustrati oggi in conferenza stampa dal procuratore della Repubblica di Vicenza Lino Giorgio Bruno.

Il sospetto sullo studio medico vicentino quando l’Ulss 8 Berica ha rilevato un numero abnorme di vaccini richiesti dalla Grillone alla stessa Ulss 8 e dal fatto che fossero stati notati moltissimi vaccinati provenienti anche da fuori zona, non facenti parte della cerchia dello studio medico. Molte persone non erano normalmente in sua cura e soprattutto vi era un numero significativo di pazienti provenienti da fuori Ulss e fuori regione.

Ne sono seguiti approfondimenti d’indagine durati alcuni mesi. Mesi nei quali moltissime persone si sarebbero procurate certificati di vaccinazione e Green Pass falsi. In molti casi questi certificati sarebbero stati emessi in favore di personale che lavora in strutture sanitarie (medici, infermieri e farmacisti).

Fondamentali per le indagini sono state le intercettazioni (telefoniche e digitali sulle mail). Proprio dalle intercettazioni sarebbe emerso che le vaccinazioni erano fittizie.

La Grillone avrebbe usato prudentemente il termine in codice di ‘ozonoterapia’ per definire le vaccinazioni. Vi sarebbe anche una fattura di 100 euro da cui risulta il termine ‘ozonoterapia’. Il contenuto delle fiale del vaccino sarebbe stato disperso per evitare che tali vaccini fossero trovati nella sua disponibilità (motivo per cui vi è anche l’indagine per peculato). Il ruolo del compagno della Grillone, Giacoppo, sarebbe stato di ausilio. Si sarebbe occupato della gestione del database dei soggetti (i cui nominativi venivano inseriti nel portale dell’Ulss). Di fronte alle anomalie, negli ultimi tempi, l’Ulss ha sospeso l’erogazione dei vaccini ai due e proprio in mancanza del consueto rifornimento il marito avrebbe manifestato preoccupazione che vi fosse un’indagine in corso. Temeva l’interessamento delle forze di polizia.

Quale sarebbe stato il ruolo di Goepel? E’ un medico di base supplente. E’ specialista in nefrologia e dal novembre dello scorso anno in qualità di supplente svolgeva mansioni di medicina generale con uno studio a Fara Vicentino. Vi è un’intercettazione ambientale registrata nello studio della Grillone in cui la donna avrebbe fornito le istruzioni operative al collega per l’esecuzione delle false vaccinazioni e lo stesso Goepel le avrebbe somministrate a pazienti indicati dalla Grillone.

Sono sottoposte alle indagini altre 14 persone, la cui posizione è emersa dalle intercettazioni. Si tratterebbe di pazienti che hanno usufruito della falsa vaccinazione (anche sanitari e sportivi). E’ stato disposto il sequestro del loro green pass e sono state eseguite delle perquisizioni. L’indagine continuerà per identificare le altre persone che sono state sottoposte alla falsa vaccinazione. Disposto anche il sequestro preventivo di 25 mila euro, presunto profitto dell’operazione criminosa.