Va a funghi e si infortuna a una gamba

Alle 10.40 circa il Soccorso alpino del Centro Cadore è stato allertato per intervenire in supporto all’ambulanza in aiuto di una cercatrice di funghi scivolata in località Somacros. La donna di Lozzo di Cadore (BL), un’ottantina di anni, aveva infatti riportato una probabile frattura alla gamba, mentre si trovava lungo una scarpata nel bosco, non distante dalla strada. Il personale sanitario aveva provveduto a stabilizzarla e a prestarle le prime cure, la squadra sopraggiunta ha invece attrezzato con le corda la discesa di una quarantina di metri della barella per calarla in sicurezza sulla strada. Una volta a bordo dell’ambulanza, l’anziana è stata trasportata a Vallesella dove attendeva l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore decollato in direzione dell’ospedale di Belluno.