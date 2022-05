Un’idea per Agsm-AIM

A2a, attraverso la controllata A2a E-Mobility, ha sottoscritto un accordo con Md, marchio italiano della grande distribuzione, per la diffusione della mobilità sostenibile. La partnership prevede di installare, nel corso del 2022 e del 2023, 66 infrastrutture di ricarica con la possibilità di incrementare tale numero progressivamente. Saranno elettrificati punti vendita Md in Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Sardegna e Toscana. Le colonnine saranno alimentate con energia da fonti rinnovabili. L’attivazione delle colonnine presso i punti vendita Md si inserisce all’interno del piano Industriale al 2030 di A2a per promuovere la decarbonizzazione investendo nel segmento della mobilità elettrica. La società intende quadruplicare il target di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici (24.000 al 2030 rispetto ai 6.000).

È una bella notizia? Senza dubbio lo è. Ma è anche un campanello d’allarme per la nostra multiutility Agsm-AIM che dovrebbe guardare con attenzione a ciò che succede intorno al Veneto ed attrezzarsi per mettere a terra le buone pratiche che servono per fare il salto di qualità che i cittadini si aspettano.

La fusione tra Verona e Vicenza è fresca di un anno, i primi benefici sono già arrivati con l’aumento significativo degli utili di cui l’Amministrazione Rucco sta beneficiando, alle Business Unite sono state assegnate le governance, ora però bisogna concretizzare, magari guardando quello che si fa a pochi chilometri da noi.

Ne beneficerebbe la nostra qualità ambientale, ma sicuramente anche gli utili legati a questo new business che le altre Multiutilities hanno già messo a terra in favore dei loro territori.