Art Bonus: 410.000 euro da Agsm Aim per i progetti comunali

L’Accademia Olimpica, i musei civici, la Società del Quartetto di Vicenza, La Piccionaia, l’ex chiesa dei Santi Faustino e Giovita, la Fondazione Teatro Comunale: sono queste le realtà coinvolte nei progetti comunali che, grazie all’Art Bonus, hanno beneficiato di una donazione da parte di Agsm Aim.

«Questa è una grande operazione di sostegno al patrimonio culturale della città – le parole del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai -. L’invito che faccio alle aziende e ai privati è di andare a cercare sul web queste schede Art Bonus per poter donare a favore di queste attività importantissime. La più importante a cui Agsm Aim ha destinato una donazione è forse l’illuminotecnica, ovvero il sistema di impianto d’illuminazione, del Teatro Olimpico, a cui la multiutility ha donato 220.000 euro. Ma ce ne sono tanti altri, come il teatro Comunale, l’attività della Piccionaia, o l’Accademia Olimpica: tanti luoghi della città importanti, e sostenerli è decisivo per il futuro della cultura vicentina».

Diversi i progetti comunali che hanno ricevuto una donazione da parte di Agsm Aim: il sostegno della biblioteca dell’Accademia Olimpica, attraverso la promozione e la valorizzazione della documentazione archivistica e bibliotecaria, nonché sostegno per garantire un’efficiente e regolare apertura al pubblico per la conservazione dei volumi, delle riviste e dei materiali e fondi archivistici conservati.

Iniziativa dal costo previsto di 39.440 euro, con 8.000 euro di contributo della multiutility veneta. Un sostegno diretto verrà poi dato alla Società del Quartetto di Vicenza in tutte le sue articolazioni, di produzione, di gestione e di formazione tra cui il Vicenza Opera Festival, con un contributo di 20.000 euro su un costo totale di 600.000 euro. Spazio anche alla valorizzazione del teatro, con un progetto relativo alla nuove generazioni a teatro, a favore de La Piccionaia, per un costo totale previsto di 35.000 euro e un contributo di Agsm Aim di 10.000 euro. Per il restauro dell’apparato decorativo della sala Odeon dell’ex chiesa dei Santi Faustino e Giovita, edificio storico di proprietà del Comune, la multiutility coprirà interamente il costo totale con un contributo di 20.000 euro.

Tornando al mondo del teatro, alla Fondazione Teatro Comunale di Vicenza, per il Festival Danza in Rete 2024, su un costo totale previsto di 45.000 euro, ci sarà una donazione di 10.000 euro.Particolare attenzione è stata dedicata ai musei civici e ai luoghi simbolo della città, valorizzati attraverso delle rassegne culturali: per la Basilica palladiana, il progetto prevede un costo di 100.000 euro, con un contributo di 30.000 euro. Per palazzo Chiericati, invece, la riqualificazione e l’allestimento di un’aula didattica, dal costo di 63.400 euro, vedrà una donazione di 10.000 euro, mentre la promozione e la valorizzazione della nuova ala Roi, dal costo di 50.000 euro, avrà un contributo di 27.000 euro. È di 30.000 euro il contributo per la manutenzioni e restauri di palazzo Thiene, con un costo previsto di 100.000 euro. Per degli interventi di riqualificazione del Teatro Olimpico, relativi all’impiantistica illuminotecnica, dal costo di 800.000 euro, il contributo di Agsm Aim sarà di 220.000 euro. Infine, la gestione delle collezioni naturalistiche e archeologiche del museo naturalistico archeologico di Vicenza, dal costo previsto di 60.000 euro, vedrà un contributo di 25.000 euro.

L’Art Bonus è un incentivo fiscale che consente una detrazione, fino al 65 per cento, per chi effettua donazioni a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. Cittadini e imprese possono fare donazioni dirette per il restauro di beni culturali e il sostegno dei luoghi della cultura ottenendo uno sconto fiscale da detrarre, in tre anni, dall’Irpef.In particolare il donatore (persona fisica o giuridica) potrà godere di un regime fiscale agevolato, nella misura di un credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate.