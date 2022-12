Una serata benefica a favore della Cooperazione Internazionale Decentrata

Giovedì 8 dicembre il Palalido di Valdagno ospiterà il secondo Memorial dedicato a Guido Novella, medico, consigliere comunale e anima del volontariato valdagnese scomparso nell’ottobre del 2020. Per ricordarlo il Comune di Valdagno e il Comitato per la Cooperazione Internazionale Decentrata Città di Valdagno organizzano anche quest’anno una serata benefica che vedrà salire sul palco l’Orchestra Mosaika per un concerto dai ritmi multietnici. L’appuntamento, con inizio alle 20.30, è a ingresso libero con offerta che andrà a sostegno dei progetti di sviluppo aiutati dalla onlus valdagnese.L’Orchestra Mosaika è una formazione multiculturale nata nel 2014 per creare un dialogo aperto tra diverse culture attraverso la musica, la danza e il canto corale. Mosaika è un porto aperto dove sono approdati e dal quale sono salpati musicisti provenienti da ogni angolo del pianeta con l’intenzione di mettere in comune e condividere le proprie esperienze e il proprio sapere. Dalla sua fondazione a oggi, nell’orchestra si sono avvicendati musicisti algerini, giapponesi, sudamericani, australiani, romeni, marocchini, armeni, srilankesi e naturalmente italiani. Da questo mosaico di provenienze geografiche e di esperienze differenti si sviluppa un’orchestra che promuove l’incontro e il dialogo creativo fra repertori delle più diverse tradizioni musicali.