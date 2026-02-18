STREET TG
18 Febbraio 2026 - 10.34

UNA NUOVA FUSIONE NEL VICENTINO? BOLZANO VICENTINO, BRESSANVIDO E QUINTO VERSO UN GRANDE E UNICO COMUNE

Elisa Santucci
Un primo passo concreto verso la nascita di un nuovo grande Comune nel cuore del Vicentino. Bolzano Vicentino, Bressanvido e Quinto Vicentino avviano un percorso condiviso che punta alla fusione amministrativa, con l’obiettivo di dare vita a un ente unico di circa 15 mila abitanti. Un progetto che guarda alla coesione territoriale, al rafforzamento dei servizi e ai vantaggi economici garantiti dalle fusioni tra Comuni. Elisa Santucci ha raccolto le voci e le posizioni dei sindaci coinvolti in questa fase iniziale del confronto.

