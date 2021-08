Tva: Basso se ne va, Alberto Luca rischia?

Domenico Basso non sarà più il direttore di Tva e TeleChiara.

63 anni, giornalista professionista dal 1989 dal settembre 2016 era divenuto direttore news di Tva Vicenza e TeleChiara.

Dal 1 settembre prossimo però il cambio di rotta dopo che Laura Dalla Vecchia neo presidente della Confindustria provinciale avrebbe recepito vari mal di pancia sulla conduzione della rete da parte politica ed imprenditoriale; ed a farne le spese è stato Basso mai entrato davvero in sintonia col tessuto socio-economico del vicentino.

Ora si pone il quesito di chi andrà a ricoprire il suo posto. Pare certo che direttore di TeleChiara diventerà il delfino di Basso Danilo Guerretta ma la partita più importante riguarda la rete ammiraglia di Videomedia vale a dire Tva. Il filo conduttore che caratterizzerebbe il nuovo corso sposerebbe la filosofia di un direttore giovane, che venga da altra realtà regionale, se possibile, ma una forte corrente di pensiero vorrebbe invece investire su professionalità di spicco già dentro Tva. L’esperienza “esterna” infatti, secondo chi ha preso questa decisione, non ha pagato e la vicenda Basso sta a testimoniarlo.

Per ora si è deciso di non decidere e la conduzione del TG verrà definita ad interim. Anche perché a ballare è anche la posizione di Alberto Luca che dal 2011 e’ il responsabile dei media controllati da Confindustria: il Gruppo Athesis (il Giornale di Vicenza, l’Arena, Bresciaoggi, Rete Verona, Telearena e Telemantova) e Videomedia (TVA e Telechiara). Di Videomedia attualmente è Presidente, negli altri è nei consigli di amministrazione. Ma secondo i bene informati avrebbe i giorni contati proprio in funzione del nuovo corso impresso da Dalla Vecchia e da ruggini che vi sarebbero state in sede di elezione del nuovo presidente degli industriali vicentini.

Per l’informazione locale, insomma, si preannuncia un autunno molto caldo.