Turismo a Vicenza: nell’estate del Covid, tantissimi stranieri

Il Giornale di Vicenza riporta del grande numero di turisti stranieri accorsi nella città del Palladio in quest’estate segnata dalla pandemia da Covid-19. Vicenza si è riscoperta meta internazionale, con tantissimi cittadini di altri Paesi accorsi per visitare la città veneta. Da maggio ad oggi sarebbero quasi 9 mila i turisti stranieri arrivati sotto i Berici. Contando l’assenza di turisti americani e britannici, da sempre in maggioranza, si parla di un grandissimo risultato.

Tanti, tantissimi i francesi: più di 4 mila, il quadruplo rispetto alla Germania (925), all’Olanda e al Nord Europa, dieci volte tanto rispetto alla Spagna. Non sono mancati nemmeno le visite dal Sudamerica, con oltre 300 turisti arrivati da laggiù. Numeri triplicati rispetto all’anno scorso.