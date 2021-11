Trovato senza vita 31enne scomparso in montagna

È stato purtroppo ritrovato senza vita il trentenne di Grezzana (VR), per la cui scomparsa erano partite le ricerche domenica sera, dopo il rinvenimento dell’auto parcheggiata in località San Giorgio, sul Passo del Branchetto. Questa mattina Soccorso alpino di Verona e Vigili del fuoco avevano concentrato l’attenzione sullo spicchio disegnato dalla triangolazione delle ultime due celle agganciare dal cellulare di M.F.A., uscito sabato alle 14.30 dalla propria abitazione e mai più rientrato. Non appena però sono arrivati dai Carabinieri ulteriori elementi, i soccorritori hanno ristretto ancor più l’area di indagine nelle vicinanze della macchina del giovane uomo. Una squadra in particolare è scesa in un canalone non percorso da sentieri ed è riuscita a scorgere il corpo senza vita nascosto dalla neve. Sul posto è quindi arrivato l’elicottero di Verona emergenza che ha sbarcato in hovering nelle vicinanze tecnico di elisoccorso ed equipe medica, che ha solamente potuto constatare il decesso. Ottenuto il nulla osta per la rimozione dalla magistratura, la salma è stata imbarellata e sollevata dai soccorritori per contrappeso un centinaio di metri, per essere trasportata in un luogo accessibile alle autorità e al carro funebre. Oltre al Soccorso alpino di Verona e ai Vigili del fuoco hanno preso parte alle ricerche la Protezione civile, con due mezzi che hanno portato e recuperato le squadre nelle zone loro affidate, le squadre di soccorso del 4° Reggimento alpini paracadutisti di stanza a Montorio e i Carabinieri di Bosco Chiesanuova, Roveré e Grezzana.