Il cadavere trovato in stazione SVT è di un 35enne italiano

Aggiornamento – Comunicazione della Procura di Vicenza

Durante la scorsa notte personale della Questura di Vicenza — Sezione Volanti e intervenuto presso l’ autostazione della Societa Vicentina Trasporti ubicata nel viale Milano di Vicenza, in prossimità della stazione ferroviaria, in seguito alla segnalazione del corpo di un uomo giacente supino per terra, in prossimità di un pullman del servizio pubblico. Il medico del Servizio di Emergenza Medica dell’ ULSS 8 redigeva l’avviso di morte rilevando che si trattava di persona di sesso maschile, con numerosi tatuaggi sull’ emitorace ed il braccio sinistro, vestito solo con pantaloncini e scarpe, recante una ferita alla narice del naso e varie escoriazioni sugli arti inferiori e sulle mani. Sul cadavere e nelle adiacenze non si rinvenivano documenti o altri elementi utili per l’ immediata identificazione.

Gli accertamenti svolti dal personale della Questura consentivano successivamente di identificare la vittima in NOCENT Stefano, persona nata a Palmanova di anni trentacinque, portatore di vari precedenti penali/giudiziari, dimesso solo nella giornata di ieri dalla Casa Circondariale di Vicenza.

Allo stato — in attesa dell’ esito delle operazioni autoptiche e di ulteriori approfondimenti di indagine — non e possibile stabilize con certezza se il decesso e stato causato dall’ azione violenta di altre persone.

NOTIZIA ore 9.00

Il cadavere di un uomo è stato trovato oggi nel piazzale della Stazione SVT in viale Milano a Vicenza. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo di mezza età, in parte svestito, privo di documenti sul suo corpo vi sarebbero numerose echimosi. Sul posto gli agenti di Polizia per esaminare la scena e fare i rilievi. Al vaglio le immagini di videosorveglianza della zona. Non è ancora stata resa nota l’identità della vittima.

Nota di SVT

“In orario notturno l’area dell’autostazione di Vicenza è monitorata attraverso il passaggio – ripetuto più volte – di squadre di sorveglianza, oltre alla presenza di un sistema di videocamere.

L’Azienda ha già messo a disposizione delle forze dell’ordine le registrazioni delle telecamere di sicurezza”.