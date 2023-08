Trovato cadavere al largo di Caorle: in stato avanzato di decomposizione

CAORLE, RECUPERATA IN MARE AL LARGO UNA SALMA IN STATO AVANZATO DI DECOMPOSIZIONE

Poco dopo le 16:30, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta della capitaneria di porto con l’elicottero Drago 149, 10 miglia a largo della costa di Caorle per il recupero in mare di una salma in stato avanzato di decomposizione. La segnalazione è arrivata da alcuni diportisti di passaggio. L’elicottero decollato con a bordo i sommozzatori, hanno recuperato la salma che è stata issata a bordo e trasportata fino all’elisuperficie Alicaorle, dove è stata presa in consegna dal personale di un’azienda funebre per essere messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.