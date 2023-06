Trova una granata nella credenza: intervengono vigili del fuoco e artificieri

SPINEA (VE), RINVENUTO UN ORDIGNO BELLICO IN UN’ABITAZIONE PRIVATA

Un’anziana chiama la sala operativa del 115 dei vigili del fuoco, esprimendo preoccupazione per un oggetto metallico presente all’interno di una credenza della propria abitazione, dalla forma di un ananas con un anello metallico. L’allarme, della donna ottuagenaria, dopo aver letto della disgrazia di Gallio dove il 1 giugno, un giovane uomo ha perso la vita tagliando un pezzo di tubo che invece era un ordigno bellico. I vigili del fuoco intervenuti, poco dopo le 9, di lunedì, in un’abitazione di Spinea (VE), anche con i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo, constatando che all’interno del mobile era effettivamente custodita una granata. L’oggetto era stato donato al marito, ora defunto, da un conoscente 40 anni prima ed è sempre rimasto lì custodito. Dopo aver allertato gli artificieri dell’Esercito, i vigili del fuoco hanno provveduto anche a risolvere una perdita di gas metano, riscontrata dopo avere chiuso le utenze domestiche dell’appartamento. Gli artificieri hanno eseguito delle le verifiche sull’ordigno, constatando che si trattava di una granata inerte, che è stata comunque portata via. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 16:00.