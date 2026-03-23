Trofeo Veneto, trionfo trevigiano

Scatta nel segno di Treviso il Trofeo Veneto di marcia e corsa su strada. Nel pomeriggio di ieri, in centro a Roncade (TV), è la formazione di casa ad aggiudicarsi la prova inaugurale della classica rassegna per rappresentative provinciali under 16. Treviso è prima nella classifica delle gare di corsa e seconda in quelle di marcia, dove la leadership premia in volata Padova. La classifica generale dice 865 punti per Treviso, 809 per Padova e 570 per Venezia. Seguono Belluno (485), Vicenza (424), Rovigo (122) e Verona (47). Nella marcia, vittorie individuali per Luca Ghirini (Vicenza/Csi Atl. Provincia di Vicenza) tra i cadetti, Aurora Regazzo (Venezia/Atl. Sala) tra le cadette, Gioele Fossa (Treviso/Trevisatletica) tra i ragazzi e Maddalena Sartorello (Padova/Fiamme Oro) tra le ragazze. Nella corsa, gradino più alto del podio per Samuele Zammatteo (Belluno/Athletic Club Firex Belluno) tra i cadetti, Matilda Zilio (Padova/Gs Fiamme Oro) tra le cadette, Geremia Maistrello (Vicenza/Pol. Dueville) tra i ragazzi ed Elena Capuzzo (Venezia/Pol. Gazzera Olimpia Chirignago) tra le ragazze. La seconda prova del Trofeo Veneto di marcia e corsa su strada si terrà in ottobre a Noale, nel Veneziano. A margine delle gare giovanili, prova assoluta sulla distanza di 5 km (percorso non omologato) vinta da Vittoria Bellini (Atl. Lib. Unicusano Livorno) e dall’allievo Lorenzo Benincasa (Trevisatletica).

RISULTATI. Maschili. MARCIA. Cadetti (3 km): 1. Luca Ghirini (Vicenza/Csi Atl. Provincia di Vicenza) 14’40”, 2. Matteo Peterle (Belluno/Athletic Club Firex Belluno) 14’49”, 3. Nicolò Ruggiu (Padova/Fiamme Oro Padova) 16’09”. Ragazzi (2 km): 1. Gioele Fossa (Treviso/Trevisatletica) 11’58”, 2. Alex Barattin (Belluno/Athletic Club Firex Belluno) 12’00”, 3. Alvise Polo (Venezia/Atl. Audace Noale) 12’08”. CORSA. Cadetti (3 km): 1. Samuele Zammatteo (Belluno/Athletic Club Firex Belluno) 9’10”, 2. Tommaso Pattaro (Venezia/Atl. Audace Noale) 9’12”, 3. Jacopo Trevisson (Belluno/Gs La Piave 2000) 9’48”. Ragazzi (2 km): 1. Geremia Maistrello (Vicenza/Pol. Dueville) 6’52”, 2. Lorenzo Faganello (Treviso/Vittorio Atletica) 6’54”, 3. Nicolò Pasqualato (Nuova Atl. Roncade) 6’57”. Gara extra. Assoluti (5 km): 1. Lorenzo Benincasa (Trevisatletica) 22’21”.

Femminili. MARCIA. Cadette (3 km): 1. Aurora Regazzo (Venezia/Atl. Sala) 15’27”, 2. Margherita Donà (Padova/Vis Abano) 15’46”, 3. Giulia Pretotto (Treviso/Nuova Atl. Roncade) 15’52”. Ragazze (2 km): 1. Maddalena Sartorello (Padova/Fiamme Oro) 11’17”, 2. Sally De Bortoli (Treviso/Atl. Ponzano) 11’25”, 3. Noemi Turetta (Padova/Vis Abano) 11’33”. CORSA. Cadette (2 km): 1. Matilda Zilio (Padova/Gs Fiamme Oro) 7’06”, 2. Elena Colletto (Treviso/Nuova Atletica Roncade) 7’06”, 3. Lisa Bordino (Treviso/Atl. Mogliano) 7’09”. Ragazze (1 km): 1. Elena Capuzzo (Venezia/Pol. Gazzera Olimpia Chirignago) 3’01”, 2. Anna Dardengo (Treviso/Atl. Ponzano) 3’05”, 3. Adele Fenio (Padova/Vis Abano) 3’08”. Classifica per rappresentative (marcia + corsa): 1. Treviso 865 punti, 2. Padova 809, 3. Venezia 570, 4. Belluno 485, 5. Vicenza 424, 6. Rovigo 122, 7. Verona 47. Gara extra. Assolute (5 km): 1. Vittoria Bellini (Atl. Lib. Unicusano Livorno) 24’46”, 2. Michelle Cibotto (Atl. Vicentina) 24’52”, 3. Agnese Zanatta (Assindustria Sport) 26’16”.