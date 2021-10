Trieste, impennata di casi: uno dei portuali manifestanti finisce in terapia intensiva

12 persone in Pronto soccorso con polmonite da Covid sono in attesa di posti letto – per ora mancanti – a Trieste, presso l’ospedale di Cattinara: lo riferisce il capo del Pronto soccorso Franco Cominotto, direttore della Struttura complessa Ps e Medicina d’Urgenza di Cattinara e Maggiore, al Corriere della Sera.

L’impennata dei contagi pare sia dovuta soprattutto alle manifestazioni no green pass avvenute in città recentemente ed è proprio a Trieste infatti che si registra il focolaio Covid-19 più importante del Friuli Venezia Giulia: a ieri erano 70 i manifestanti infetti in regione mentre i dati di giornata segnavano in generale 249 nuovi casi. “Gli accessi di casi stanno aumentando ogni giorno – spiega Cominotto – questa mattina siamo a dieci percorsi Covid, quando la scorsa settimana eravamo a zero. Abbiamo i ricoveri fermi in Pronto soccorso perché non troviamo posto letto”.

La situazione, ammette il vicepresidente del Friuli-Venezia Giulia Riccardo Riccardi, “è preoccupante”. Tanto che, stando a quanto trapela nelle ultime ore da fonti sanitarie, l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina si sta preparando a chiudere la struttura di Riabilitazione per allestire un nuovo reparto dedicato agli infetti, con undici posti letto.

Nelle corsie di terapia intensiva i pazienti sono per il 90% No vax e giovani. Nel reparto Infettivi si trovava sino a ieri uno dei dieci portuali contagiati durante le manifestazioni; peggiorato, è stato trasferito in PneumoCovid semi-intensiva.

Nella giornata odierna in Friuli Venezia Giulia su 6.036 tamponi molecolari sono stati rilevati 248 nuovi casi di Covid con una percentuale di positività del 4,11%. Sono 13 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre ammontano a 61 i pazienti ospedalizzati negli altri altri reparti.