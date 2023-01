Timbra ma non va in ufficio: a processo dipendente della Prefettura

La notizia è riportata in versione completa nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza. Un uomo di 63 anni, assistente amministrativo in Prefettura, avrebbe timbrato il cartellino per 50 giorni senza presentarsi poi al lavoro. L’uomo è stato rinviato a giudizio dal pm Jacopo Augusto Corno e dovrà rispondere di truffa continuata ai danni dello Stato. Le indagini sono state condotte dal nucleo di polizia economico e finanziaria della Guardia di Finanza e riguarderebbero il periodo che va da dicembre 2019 a dicembre del 2021. L’uomo avrebbe in più occasioni strisciato il cartellino per poi allontanarsi senza poi timbrare all’uscita