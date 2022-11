TikTok a rischio divieto negli USA

Con oltre 15 milioni di utenti attivi in ​​Francia, TikTok è una delle applicazioni più popolari. Un successo riscontrato anche negli Stati Uniti, ma che potrebbe essere messo in discussione da una decisione delle autorità. Il divieto del social network oltremanica sarebbe infatti “imminente” , se dobbiamo credere agli articoli e ai messaggi veicolati online. La piattaforma sarebbe presto stata bandita e l’azienda cinese ByteDance, che l’ha sviluppata, si sarebbe trovata nel mirino di Washington. Minacce da prendere sul serio? Sì, anche se sembra difficile prevedere a breve un divieto totale dell’applicazione sul suolo americano.

Da dove viene questa informazione? Sono solo voci?

Se i titoli della stampa specializzata riportano queste minacce di proibizionismo, non si basano su semplici speculazioni. TikTok, infatti, è già nel mirino dello stato americano da diversi anni: durante l’estate del 2020, Donald Trump ha spiegato di volerlo vietare negli Stati Uniti, per poter ufficialmente “proteggere i dati privati ​​degli americani”. L’amministrazione riteneva che i dati degli utenti non fossero sufficientemente sicuri e sospettava che potessero essere recuperati dalla Cina e sfruttati dai suoi servizi di intelligence. Una forma di spionaggio digitale, insomma, in un contesto di accresciuta competizione economica tra Washington e Pechino.

Se Joe Biden ha deciso una volta al potere di revocare e sostituire gli ordini esecutivi emessi dal suo predecessore di vietare le piattaforme TikTok, WeChat e altre otto applicazioni, Forbes sottolinea che il successore di Donald Trump ha richiesto “un’indagine sulle minacce alla sicurezza che TikTok potrebbe posa” . È in questo contesto che nei giorni scorsi un funzionario della FCC, l’equivalente di Arcom dall’altra parte dell’Atlantico, ha ritenuto inevitabile che TikTok finisca per essere bandito dal suolo americano. “Non credo che un’alternativa al divieto sia possibile “, ha detto in sostanza nel corso di un’intervista.

Concretamente, cosa cambia?

Queste parole possono essere analizzate in diversi modi, e non significano che un divieto alla domanda sarà efficace nel breve o medio termine. La stampa americana considera “possibile” una decisione del genere , ma ritiene anche che “molta acqua dovrebbe scorrere sotto i ponti perché ciò avvenga presto” . In effetti, “finora il governo federale ha fatto poco per regolamentare TikTok, per non parlare del bandirlo a tutti gli utenti statunitensi “, mentre “il Congresso deve ancora creare leggi Linee guida federali complete sulla privacy dei dati” . Così facendo,“È difficile regolamentare la sicurezza o la privacy dei dati con leggi che non esistono ancora”, osservano i seguaci del caso. LEGGI ANCHE

È possibile analizzare l’uscita di un funzionario della FCC come un modo per fare pressione sulla società cinese ByteDance, proprietaria di TikTok. Sono infatti ancora in corso discussioni tra i vertici della domanda e il Council for Foreign Investments in the United States (CFIUS), quest’ultimo mettendo ad esempio sul tavolo l’ipotesi di un trasferimento da parte di TikTok di una parte delle proprie attività a una società americana .

Inoltre, se Donald Trump era stato molto veemente nei confronti della piattaforma, vediamo che l’amministrazione Biden non ha ratificato la decisione di sospensione avviata dal suo predecessore. Con il proseguimento del dialogo tra lo stato americano e ByteDance, sarebbe sorprendente vedere un ban a breve termine. E questo, anche se la FCC lo raccomanda, poiché questa entità da sola non ha il potere di decidere su un blocco sul suolo americano.

Divieto, atto politico ed economico tanto simbolico quanto rischioso?

Diversi fattori suggeriscono che un divieto di TikTok negli Stati Uniti non sia “imminente” , come sostengono alcuni in Francia. Possiamo anche dubitare puramente e semplicemente che accadrà mai. Perché l’applicazione funziona molto bene, da un lato, ed è utilizzata ogni giorno da diversi milioni di americani. Non c’è dubbio che vietarlo completamente potrebbe suscitare insoddisfazione tra gli utenti regolari, così come tra i produttori di contenuti che beneficiano della sua crescita e ora vivono dei video che producono per la piattaforma.

Allo stesso tempo, vediamo che i cittadini non sono gli unici ad averla presa. Se i contenuti politici fino ad ora erano rari e poco evidenziati, lo vediamo moltiplicarsi su TikTok in occasione dei “midterms” , le tradizionali elezioni di medio termine negli Stati Uniti. La stampa riporta questo nuovo entusiasmo , con la piattaforma che diventa uno strumento di campagna digitale a sé stante.

Si tratterebbe, infine, di un segnale politico molto forte nei confronti della Cina, che potrebbe essere percepito come un attacco economico da parte di Pechino. TikTok è una delle poche piattaforme cinesi ad essere riuscita ad andare oltre i suoi confini, tanto da rappresentarne oggi un simbolo. Attaccarlo sarebbe potenzialmente rischioso per gli Stati Uniti, che in cambio si esporrebbero a potenziali sanzioni.