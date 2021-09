The Ferragnez, su Amazon Prime Video la serie Fedez-Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni diventano The Ferragnez, la serie che Amazon Prime trasmetterà da dicembre. “L’abbiamo fatto per davvero. Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez”, annuncia Chiara Ferragni dal proprio profilo Instagram. “Uscirà questo Dicembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video. Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che vada online. Sono sicura che vi piacerà”, scrive l’imprenditrice e influencer mentre Fedez, dal proprio profilo, pubblica il video che annuncia la serie.

La serie racconta il periodo fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 con la seconda gravidanza di Chiara Ferragni, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro. Accanto a loro oltre a Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia.

“L’ultimo anno è stato denso di emozioni sia nel campo professionale di entrambi sia per la nostra vita come famiglia – hanno dichiarato marito e moglie – L’Ambrogino d’Oro, il Festival di Sanremo, la nascita di Vittoria, la pandemia che sta continuando a modificare la routine di tutti noi. Una serie di eventi che, con pesi e modalità diverse, hanno inevitabilmente segnato la nostra quotidianità e che ci hanno permesso di prenderci del tempo per lavorare su noi stessi come coppia e come famiglia. È stato un anno che difficilmente dimenticheremo”.