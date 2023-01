Terzo Polo alla ricerca di Mr. Wolf

La partita per le Comunali è iniziata. Con l’annuncio di Francesco Rucco a metà settimana, i due principali protagonisti sono scesi in campo e da qualche giorno, al di là delle formule e delle liste, la campagna elettorale è iniziata.

Le notizie che ci arrivano dagli altri riguardano soprattutto il convitato di pietra delle elezioni cittadine ancora avvolto nella nebbia. E stiamo, ovviamente parlando del Terzo Polo, che a Vicenza significa Azione, Italia Viva e la nuova creatura di Otello & friends, Per una Grande Vicenza. Da quelle parti la riserva non è ancora stata sciolta perchè vi sarebbero spinte contrapposte. Da una parte l’area più vicina al PD sarebbe tentata di fare più comodamente una o più liste collegate a Giacomo Possamai. Si va a rafforzare la truppa del Capogruppo dem in Regione, per poi far valere il risultato elettorale nella rappresentanza che verrà fuori ad urne consultate, forti della debolezza del PD e di un Terzo Polo dato da tutti in aumento negli umori dell’ elettore anche vicentino.

Se andasse così si vanificherebbe tuttavia il lavoro che i secessionisti del PD in Sala Bernarda ed i civici contrapposti all’attuale maggioranza, hanno svolto negli ultimi mesi. Tentare una proposta politica autenticamente terza rispetto ai due poli di centrodestra e centrosinistra non sarebbe più l’opzione su cui si è incentrato il loro racconto. Per non dire di un’offerta nel mercato elettorale della città a chi non si riconosce nè in Rucco nè in Possamai che verrebbe clamorosamente a mancare.

A leggere le cronache locali e ad ascoltare i rumors dai corridoi dei partiti, sembra che il dibattito si sia ridotto alla ricerca di un fantomatico Mr. Wolf, come in Pulp Fiction ma in versione politica anzichè criminale, il risolutore dei problemi, il personaggio da candidare sindaco che spenga i dubbi e le incertezze degli Azionisti e dei Renziani. In altre parole, se si trova un buon candidato, si gioca la partita, ma se non si trova, ancora non si sa cosa si farà.

Sempre da voci di corridoio, si parla di una disponibilità al sacrificio giunta da Raffaele Colombara e da Cristiano Spiller, ma soprattutto si parla di un nome di primo piano, volto notissimo ed estraneo ai partiti, che si sta corteggiando da molto tempo ma che non ha ancora sciolto la riserva. In attesa di una risposta si viaggia nell’incertezza ed il tempus fugit procede verso la data probabile del 7 maggio, giorno in cui si dovrebbe chiamare alle urne l’elettore della città per deciderne il futuro.

Consiglio non richiesto al Terzo Polo: una lettura dell’apologo sull’asino di Buridano potrebbe essere utile per ricordare che l’incertezza e l’attesa non fanno bene neanche alla politica.

Nell’attesa di Mr. Wolf meglio decidere su chi è motivato e competere, due nomi li hanno, ne prendano uno e lo facciano scendere in campo.