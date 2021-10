Terreni, immobili e auto intestati a moglie e famigliari: scatta il sequestro (VIDEO)

I Finanzieri del Gruppo di Bassano del Grappa e i Carabinieri della Compagnia bassanese, hanno sequestrato immobili, terreni ed automezzi, su indicazione di una misura di prevenzione patrimoniale della Procura della Repubblica di Venezia nei confronti di un cittadino italiano.

Gli accertamenti economici, finanziari e patrimoniali, svolti dal Gruppo della Guardia di Finanza e dagli accertamenti eseguiti dai Carabinieri

bassanesi, hanno dimostrato la “sproporzione” tra gli esigui redditi dichiarati dal nucleo famigliare dell’indagato e il suo patrimonio reale, nonchè la disponibilità indiretta di beni immobili e mobili.

Il Tribunale di Venezia ha emesso quindi un decreto di sequestro d’urgenza, ai sensi della vigente normativa antimafia, con il quale ha disposto il sequestro di un immobile ubicato a San Nazario (Valbrenta), di due terreni ubicati a Monselice (PD), nonché di due camper e due autovetture, per un valore di circa 120.000 euro, tutti ritenuti fittiziamente intestati alla moglie e due familiari conviventi dell’indagato, ma di fatto nella propria disponibilità.

Il provvedimento, emesso in via d’urgenza, sarà discusso in udienza.