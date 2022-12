Tenta di rubare un monopattino in un negozio: arrestato pregiudicato straniero

Ha cercato di rapinare di un monopattino che si trovava all’interno di un negozio di

elettronica in Viale Milano intorno alle ore 17 di ieri, ma la reazione di uno dei clienti

presenti e l’arrivo delle Volanti della Questura hanno impedito all’uomo, K.I., 24enne cittadino

ivoriano, di portare a compimento la sua azione.

L’uomo, che da alcuni minuti sostava davanti all’ingresso del negozio osservando chi si

trovasse all’interno, è stato aiutato da un complice che, subito dopo la sua entrata, gli teneva la

porta aperta per agevolarne la fuga.

Tutto inutile. La reazione immediata della titolare e di un cliente ha impedito al malfattore di

portare via il costoso monopattino del valore 1.200 euro.

Grazie alla presenza, in zona, di due Equipaggi della Polizia di Stato, il soggetto è stato

immediatamente ammanettato e accompagnato presso gli Uffici della Questura per lo

sviluppo di tutte le formalità di rito.

Dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza del negozio è stato possibile

ricostruire l’intera dinamica dei fatti.

Il soggetto, dopo aver fatto ingresso nel negozio, si è avventato sul monopattino tentando di

asportarlo: ne è scaturita una colluttazione con uno dei clienti che, intanto, aveva cercato di

bloccare il soggetto. Poi, l’immediata richiesta al 113 inviata dal titolare alla Sala Operativa

della questura di Vicenza, ha permesso agli Operatori delle Volanti, che peraltro già

perlustravano la zona particolarmente affollata, di raggiungere il luogo della segnalazione in

pochissimo tempo, quando ancora era in corso la colluttazione.

Dopo aver escusso i testimoni ed acquisito le immagini delle telecamere interne del negozio,

gli Agenti hanno condotto negli uffici di Viale Mazzini il presunto responsabile, con a carico

precedenti penali per reati della stessa specie il quale, al termine del fotosegnalamento è stato

arrestato per tentata rapina aggravata e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, il soggetto è stato condotto presso la Casa

Circondariale di Vicenza.

Sono in corso ulteriori accertamenti.