Svt, sospeso lo stato di agitazione dopo l’incontro in prefettura

A seguito dell’incontro di ieri pomeriggio in Prefettura tra i vertici di SVT e le organizzazioni sindacali, queste ultime hanno accettato di sospendere lo stato di agitazione.

«Ringrazio il Prefetto per la preziosa mediazione – commenta il presidente di SVT Marco Sandonà -. Pur nel rispetto delle rispettive posizioni e interessi di parte, una volta di più è emersa la volontà comune di affrontare alcune tematiche, come il rafforzamento degli organici, la sicurezza del personale e l’equiparazione economica dei contratti pre e post fusione con AIM, per la quale l’Azienda aveva già avviato da tempo un percorso. È stata chiesta la mia presenza ai prossimi incontri con i sindacati e ho dato di buon grado la mia disponibilità, nell’ottica di dimostrare anche così la vicinanza e l’attenzione dell’Azienda nei confronti di tutto il personale. Sappiamo che l’attuale contesto pone molte sfide alle aziende di trasporto pubblico locale, non solo ad SVT, ma sicuramente un dialogo costruttivo e trasparente rende queste sfide più accessibili».