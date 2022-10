In occasione della manifestazione StrAVicenza, nelle giornata di domenica 30 ottobre sarà attivato un servizio straordinario di CentroBus dai parcheggi Stadio e Cricoli per la stazione ferroviaria, dunque in prossimità di Campo Marzo, luogo di partenza e arrivo della manifestazione.

Il servizio sarà svolto gratuitamente dalle 7.00 alle 9.00 in andata e dalle 12.00 alle 14.00 in ritorno.